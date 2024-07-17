Önünü kestiği adamı öldüresiye dövdü! Önce tokat attı, sonra sopayla saldırdı

17 Temmuz 2024 12:56 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 13:06

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AKOM'dan İstanbullulara peş peşe uyarı! Nem oranı zirve yapacak, sıcaklıklar daha da artacak: Bu tarihlere dikkat

Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi’nde yaşanan korkunç darp görüntüleri dehşete düşürdü. K.S. isimli şahıs, çöp kenarlarına bırakılan bayat ekmek yüzünden husumet yaşadığı 70 yaşındaki Süleyman S.D.'nin önünü keserek ölümüne darbetti.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Elinde bastonuyla yolda yürüyen Süleyman S.D.’yi gören saldırgan K.S. elinde sopayla aracından inerek yolunu kestiği yaşlı adama ilk olarak tokat attı. K.S. daha sonra ise sopayla yaşlı adama artarda vurmaya başladı.

Saldırgandan kurtulmak için aracın diğer tarafına kaçan Süleyman S.D. peşinden gelen K.S.’nin sopalı saldırısından kurtulamadı. Bir süre sonra saldırıyı bırakan şüpheli K.S. hafif ticari aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşlı adamın darp edildiği anlar ise anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.

SOPALI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ihbar edilmesi üzerine çalışma başlatan jandarma, saldırgan K.S.’yi kıskıvrak yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan K.S. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.