Önünü kestiği adamı öldüresiye dövdü! Önce tokat attı, sonra sopayla saldırdı
İzmir’in Torbalı ilçesinde bir kişi, araçla önünü kestiği 70 yaşındaki adama dehşeti yaşattı. Aracından inen kişi, yaşlı adama önce tokat attı, daha sonra da sopayla defalarca vurarak darbetti. Yaşanan korkunç anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi’nde yaşanan korkunç darp görüntüleri dehşete düşürdü. K.S. isimli şahıs, çöp kenarlarına bırakılan bayat ekmek yüzünden husumet yaşadığı 70 yaşındaki Süleyman S.D.'nin önünü keserek ölümüne darbetti.
KORKUNÇ ANLAR KAMERADA
Elinde bastonuyla yolda yürüyen Süleyman S.D.’yi gören saldırgan K.S. elinde sopayla aracından inerek yolunu kestiği yaşlı adama ilk olarak tokat attı. K.S. daha sonra ise sopayla yaşlı adama artarda vurmaya başladı.
Saldırgandan kurtulmak için aracın diğer tarafına kaçan Süleyman S.D. peşinden gelen K.S.’nin sopalı saldırısından kurtulamadı. Bir süre sonra saldırıyı bırakan şüpheli K.S. hafif ticari aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşlı adamın darp edildiği anlar ise anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.
SOPALI SALDIRGAN TUTUKLANDI
Olayın ihbar edilmesi üzerine çalışma başlatan jandarma, saldırgan K.S.’yi kıskıvrak yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan K.S. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.