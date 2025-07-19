Ordu'da çok acı olay! Kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde baba ile kızı büyük bir facia yaşadı.

Bolaman Mahallesi Pideciler mevkiinde Şeref Ayvazoğlu, denizde boğulma tehlikesi geçiren kızı Ceren Ayvazoğlu'nu kurtarmak isterken kendisi de suya kapıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

Kızını kurtarmak için denize atlayan baba da boğulma tehlikesi yaşadı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, denizden çıkarılan baba ve kızına ilk müdahaleyi yaptı.

BABA KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Şeref Ayvazoğlu, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceren Ayvazoğlu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.