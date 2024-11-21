Ordu’da feci yangın: Çok sayıda kişi vinç yatırımıyla tahliye edildi!

21 Kasım 2024 00:22 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 00:23

Ordu'da 5 katlı binanın deposunda yangın çıktı. Yangında 14 kişi tahliye edildi, 1 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu​'da 5 katlı binanın bodrum katındaki çıkan yangın​ nedeniyle 10 dairedeki toplamda 14 kişi tahliye edildi, dumanlardan etkilenen bir kişi hastaneye sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DUMANLAR ETRAFI SARDI

Olay, Altınordu​ ilçesi Akyazı Mahallesi Ahmet Cemal Mağden Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bodrum katındaki depodan dumanların yükseldiğini fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

14 ŞAHIS VİNÇ YARDIMIYLA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından dumanların yoğun bir şekilde bodrum katında bulunan kırtasiyeye ait depodan geldiği anlaşıldı, yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Bu esnada binadaki 10 dairede bulunan 14 şahıs, olması muhtemel zehirlenmelere karşı itfaiye aracındaki vinç ile balkonlardan tahliye edildi, dumanlardan etkilenen bir kişi ise sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı, binadaki dairelerden birisinde bulunan kedi de kurtarıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmaların ardından söndürüldü.

Yangın esnasında korktuklarını söyleyen 16 yaşındaki Umut Efe Pekdemir, itfaiye ekiplerinin yardımıyla evlerinden tahliye edildiklerini söyledi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.