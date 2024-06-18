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Ordu'da gıda zehirlenmesi: 75 kişi hastaneye başvurdu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Haziran 2024 01:57 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 02:01
Ordu&#039;da gıda zehirlenmesi: 75 kişi hastaneye başvurdu

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 75 kişi hastaneye başvurdu.

Ordu'nun Gürgentepe ilçesi Ağızlar Mahallesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen davet yemeğine katılan bazı kişiler, program sonrası rahatsızlandı.

Karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetleri bulunan 75 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

Genel durumları iyi olduğu öğrenilen bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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