Ordu'da günlerdir aranan Rus uyruklu kadından acı haber!

15 Ekim 2024 18:47 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 18:47

Ordu'da hakkında kayıp ihbarı verilen ve günlerdir aranan Rus uyruklu kadından acı haber geldi. 57 yaşındaki kadın, fındık bahçesinde ölü bulundu.

Van'da haftalardır aranan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş cansız bedeninin Van Gölü sahilinde bulunmasından sonra bir acı haber daha geldi. Ordu​'da bir haftadır kayıp olan Rus uyruklu kadın ölü bulundu.

8 Ekim’de Altınordu ilçesinde bulunan evinden çıkan Rus uyruklu 57 yaşındaki Margarita Karaca’dan haber alınamadı. Kaybolduğu gün ailesi tarafından ihbar edilmesi üzerine bölgede güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

CESEDİ FINDIK BAHÇESİNDE BULUNDU

Polis ekiplerince kayıp şahıs olarak aranan kadının, Boztepe Mahallesi Pirahmet mevkiinde bulunan fındık bahçesinde cesedine ulaşıldı. Evli ve 1 çocuk annesi Karaca'nın cesedi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖLÜMÜNDE İNTİHAR ŞÜPHESİ

Şahsın psikolojik sorunlarının olduğu ve 1 yıl içerisinde 2 defa intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.