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Ordu'da intihara kalkışan vatandaşı MHP'li başkan ikna etti 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Haziran 2024 19:16 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 19:20

Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaatın 7. katına çıkan ve intihar edeceğini söyleyen bir vatandaş, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı tarafından ikna edildi. 

Ordu Ünye'de meydana gelen olayda, 44 yaşındaki E.K., yaşadığı bunalım sonucu bir inşaatın 7'nci katına çıktı. Durumu fark eden çevre sakinleri, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, E.K.'yi güvenli bir şekilde aşağı indirmek için ikna çalışmalarına başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, E.K.'nin intihar etme olasılığına karşılık atlama yatağı kurarak tedbir aldı. 

Ordu'da intihara kalkışan vatandaşı MHP'li başkan ikna etti  - 1. Resim

MHP'Lİ BAŞKAN İKNA ETTİ, İNTİHARDAN VAZGEÇTİ 

İnşaatta ekiplerin bir saat sürem ikna çabası sonuç vermeyince vatandaş Milliyetçi Hareket Partisi Ünye İlçe Başkanı Av. Murtaza Hacıimamoğlu'nun bölgeye gelmesini talep etti.

Ordu'da intihara kalkışan vatandaşı MHP'li başkan ikna etti  - 2. Resim

Olay yerine gelen ilçe başkanı binanın 7'nci katında bulunan şahsın yanında çıktı. Yaklaşık 5 dakikalık ikna çabaları sonrası şahıs ilçe başkanını kucaklayarak intihardan vazgeçti.

Ordu'da intihara kalkışan vatandaşı MHP'li başkan ikna etti  - 3. Resim

Aşağı inen şahıs bir süreliğine baygınlık geçirmesi üzerine sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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