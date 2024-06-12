Ordu'da intihara kalkışan vatandaşı MHP'li başkan ikna etti 

12 Haziran 2024 19:16 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 19:20

Bir vahşet daha! Karısını boğarak öldüren kişi intihar etti

Bir vahşet daha! Karısını boğarak öldüren kişi intihar etti

Ankara'da lise öğrencisi intihar etti! Öğretmen baskısı iddiasına valilikten açıklama geldi

Ankara'da lise öğrencisi intihar etti! Öğretmen baskısı iddiasına valilikten açıklama geldi

Ordu Ünye'de meydana gelen olayda, 44 yaşındaki E.K., yaşadığı bunalım sonucu bir inşaatın 7'nci katına çıktı. Durumu fark eden çevre sakinleri, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, E.K.'yi güvenli bir şekilde aşağı indirmek için ikna çalışmalarına başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, E.K.'nin intihar etme olasılığına karşılık atlama yatağı kurarak tedbir aldı.

MHP'Lİ BAŞKAN İKNA ETTİ, İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

İnşaatta ekiplerin bir saat sürem ikna çabası sonuç vermeyince vatandaş Milliyetçi Hareket Partisi Ünye İlçe Başkanı Av. Murtaza Hacıimamoğlu'nun bölgeye gelmesini talep etti.

Olay yerine gelen ilçe başkanı binanın 7'nci katında bulunan şahsın yanında çıktı. Yaklaşık 5 dakikalık ikna çabaları sonrası şahıs ilçe başkanını kucaklayarak intihardan vazgeçti.

Aşağı inen şahıs bir süreliğine baygınlık geçirmesi üzerine sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.