Ordu'da kan donduran görüntü! 2 yaşındaki üvey torununu balkondan aşağı attı
Ordu'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Bir babaannenin 2 yaşındaki üvey torununu balkondan attığı görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Kan donduran görüntüler büyük tepki topladı.
Ordu'da kaydedilen görüntü kan dondurdu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde babaannenin 2 yaşındaki üvey torununu balkondan attığı görüntüler ağızları açık bıraktı. Görüntüler güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
ÇOCUĞU İTEREK BALKONDAN ATTI
Üvey torununun elinden tutarak balkona çıkaran kadının tedirgin hareketleri dikkat çekti. Bir süre etrafı kontrol eden kadın, bir anda çocuğu balkondan aşağıya attı.
BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Çocuğu sırtından iterek düşüren kadın, hemen evin içine kaçtı. Görüntüler güvelik kamerasına yansırken, sosyal medyada büyük tepki topladı.
BABAANNE GÖZALTINA ALINDI
Kan donduran görüntülerden sonra babaannenin gözaltına alındığı öğrenildi.