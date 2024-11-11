Ordu'da kan donduran olay! Merdiven boşluğunda asılmış halde bulundu

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

11 Kasım 2024 16:44 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 16:45

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Evli ve 2 çocuk babası 36 yaşındaki Samet Şahin merdiven boşluğunda asılmış halde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi, oturduğu binanın merdiven boşluğunda boynundan asılmış halde bulundu. Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olay öncesi evli ve 2 çocuk babası Samet Şahin'den (36) 3 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. BOYNUNDAN ASILMIŞ HALDE BULUNDU İhbar üzerine olay yerine polis eve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Şahin, merdiven boşluğunda boynundan asılmış ve hayatını kaybetmiş şekilde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şahin'in cenaze Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İlgili Haberler Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar ifade verdi! Mahkeme salonunda kan donduran sözler: Cesedi parçalayıp dereye at Kan donduran katliam! Çocuklarının kafasını küvete attı: Sokağa çıkıp çırılçıplak şarkılar söyledi