Ordu'da mide bulandıran olay! Kendi çocuğunu istismar etti

19 Kasım 2024 14:44 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:58

Ordu Ünye'de infiale neden olan bir olay meydana geldi. Bir babanın kendi çocuğunu istismar ettiği ortaya çıktı. Derhal harekete geçen bakanlık, anne ve çocuğu koruma altına alırken, yetkililer "Zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.