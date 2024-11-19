Ordu'da mide bulandıran olay! Kendi çocuğunu istismar etti
Ordu Ünye'de infiale neden olan bir olay meydana geldi. Bir babanın kendi çocuğunu istismar ettiği ortaya çıktı. Derhal harekete geçen bakanlık, anne ve çocuğu koruma altına alırken, yetkililer "Zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir kişinin kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
'EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN TAKİPTEYİZ'
Bakanlığın açıklamasında, "Ordu Ünye'de bir şahsın kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine Ordu İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Sağlık kontrolleri yapılan bebek ve annesi Bakanlığımızca devlet himayesine alınmıştır.
Ayrıca uzman ekiplerimizce anneye psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadeleri yer aldı.