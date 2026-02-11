Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Ordu'da sahile vuran İHA parçasının İran yapımı olduğu ortaya çıktı

Ordu'da sahilde görülen ve İHA olduğu değerlendirilen cismin parçası İran yapımı kamikaze çıktı. İncelemeler sonrası İHA parçası detaylı analiz için emniyete alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 17:20

’da Fevzi Çakmak Mahallesi, Devlet Sahil Yolu mevkiinde dün sabah saatlerinde deniz kıyısında hayrete düşüren bir olay yaşandı. Sahile doğru yabancı cisim gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve ekibi sevk edildi.

Ordu'da sahile vuran İHA parçasının İran yapımı olduğu ortaya çıktı

İHA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken insansız hava aracı parçası olduğu anlaşılan cisim için bölgeye uzman ekipler çağrıldı. İncelemeler sırasında patlama riskine karşı Devlet Sahil Yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma boyunca trafik akışı alternatif güzergâhlardan sağlandı.

Ordu'da sahile vuran İHA parçasının İran yapımı olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL'DAN SAS KOMANDOLARI GELDİ

Parçanın detaylı incelenmesi üzerine bölgeye 4 kişilik SAS Komando timi, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri, Ordu Sahil Güvenlik ve ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı personel sevk edildi.

Ordu'da sahile vuran İHA parçasının İran yapımı olduğu ortaya çıktı

İRAN MENŞELİ KAMİKAZE

Uzman ekiplerin titizlikle yürüttüğü teknik incelemeler sonucunda, kıyıya vuran parçanın yapımı bir kamikaze olduğu tespit edildi. İncelemelerin ardından İHA parçası, detaylı analizler yapılmak üzere emniyet birimleri tarafından muhafaza altına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsun'da esrarengiz olay! Sahilde bulundu, üzerinde Rusça yazılar var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da denizde İHA olduğu düşünülen bir cisim bulundu
ETİKETLER
#kaza
#iran
#ordu
#sahil güvenlik
#iha
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.