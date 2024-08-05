Ordu'da savcı ile restoran çalışanları arasında 'boş masa' gerginliği! Türkiye'nin konuştuğu olay kamerada

05 Ağustos 2024 17:23 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 17:38

Perşembe Yaylası'nda bulunan bir ızgara salonuna ailesiyle birlikte gelen Cumhuriyet savcısı olan Mücahit Şamil Koca 'boş masa yok 15 dakika sonra gelin' cevabını alınca çevreyi dolaşıp yeniden restorana geldi.

İçeride yine masa olmadığı cevabını alan Koca, bir boş masanın bulunduğunu fakat buranın da rezerve olduğu öğrendi. Olaydan sonra savcı ve çalışanlar arasında arbede çıktı.

SAVCININ 9 AYLIK BEBEĞİ DE DARBE ALDI

Çıkan tartışma sonrası yaşanan arbedede savcı Mücahit Şamil Koca ailesi ile birlikte dışarıya çıkartıldı. Savcı Mücahit Şamil Koca'nın 9 aylık oğlu yere düştü ve darbe aldı. İşyeri sahiplerinin ve garsonların dahil olduğu olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası işyeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişi gözaltına alındı. 12 kişi adliyeye çıkartılmadan serbest bırakılırken, 3 kişinin işlemleri ise sürüyor.

EŞİ, KAYINVALİDESİ VE ÇOCUĞU YARALANDI

MHP Ünye İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, "Perşembe Yaylası'nda Ünye Cumhuriyet Savcımız bir işletme sahibi tarafından yanında eşi, çocuğu ve kayınvalidesi de olduğu halde menfur ve menhus bir saldırıya maruz kalmış, çocuğu alnından eşi, kayınvalidesi ve kendisi de muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Her ne sebeple olursa olsun adaleti tesis için devlet tarafından görevlendirilmiş olan devletin savcısına kalkan o eli Türk milletine kalkmış farz eder hesabının da hukuk önünde sorulması için MHP Ünye İlçe Başkanlığı olarak takipçisi oluruz. Bizler çok iyi biliriz ki devlet kutsaldır ve her bir devlet görevlisi de onun himayesindedir. Bir takım sosyal medya mecralarında olaya ilişkin videonun kesilip servis edilmesi de devletimizi ve savcımızı itibarsızlaştırmaya yönelik olup videonun aslının kolluk kuvvetlerinde ve savcılıkta olduğunu da kamuoyuna bildiririm" ifadelerine yer verildi.

OLAY ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, konuyla ilgili resmi açıklama yapılacağı belirtildi