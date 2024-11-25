Ordu’da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

25 Kasım 2024 00:06 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 00:07

Ordu’da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu​'da bir otomobilin emniyet şeridinde bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza, Perşembe ilçesine bağlı Doğan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu istikametine seyreden Mertcan Gültekin yönetimindeki otomobil, maddi hasarlı kazaya karıştığı için emniyet şeridinde bekleyen Ertuğrul Can yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Yılmaz Can, Emine Can ile Nesibe Çakmakcı yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yılmaz Can ve Nesibe Çakmakcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.