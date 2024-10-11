Ordu'da yaya geçidindeki kaza anbean kamerada! Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın hayatını kaybetti

11 Ekim 2024 23:44 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 23:47

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'nde yaşanan korkunç kazada yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadına, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Ordu'nun Fatsa​ ilçesi Bolaman Mahallesi'nde bu akşam saatlerinde korkunç bir trafik kazası​ meydana geldi.

Yaya geçidinden geçmeye çalışan 59 yaşındaki N.K. isimli kişi, hızla ilerleyen bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KAZA ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, N.K.'nın yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen bir aracın çarpması sonucu yere savrulduğu anlaşıldı.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, N.K.'nın hayatta kalması için müdahalede bulundu ancak yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, polis kaçan sürücüyü aramaya başladı.