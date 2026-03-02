Ordu'da yoğun kar sebebiyle 13 ilçede eğitime ara

Ordu'da eğitime kar molası verildi. Şiddetli yağışların ulaşımı olumsuz etkilemesi sebebiyle 13 ilçe için önlem alındı. Ordu Valiliği 2 Mart Pazartesi günü hangi ilçelerde ara verildiğini duyurdu.

ORDU'DA EĞİTİME KAR MOLASI

Valilikten yapılan açıklamada, ilin iç kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 2 Mart Pazartesi günü 1 gün ara verildiği belirtildi. Fatsa, Ünye, Perşembe ve Aybastı ilçelerinde ise eğitim ve öğretime kısmi olarak ara verildiği ifade edilen açıklamada, "Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" denildi.