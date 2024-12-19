Ordu'yu kahreden yangın: Yaşlı kadın hayatını kaybetti, evler tamamen yandı

19 Aralık 2024 20:02 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 20:19

Ordu’da feci bir yangın çıktı. Olayda 94 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 2 ev de tamamen yandı. Yangının soba yakılmasının ardından şiddetli rüzgar nedeniyle çıktığı tahmin edildi. Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, yangınla ilgili açıklamada bulundu.

Ordu'da meydana gelen yangın​ yürekleri burktu. Perşembe​ ilçesinde bir evde çıkan yangında 94 yaşındaki bir kadın yanarak hayatını kaybetti. Yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Sırakovancı Mahallesi’nde Emine Güngör’ün (94) yalnız yaşadığı evden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Bu esnada vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek, yan taraftaki ahşap bir eve de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yangın esnasında evde bulunan 94 yaşındaki Emine Güngör ise alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın sonucu 2 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, bir evin çatısında da hasar oluştu.

SOBASINI OĞLU YAKMIŞ

Emine Güngör’ün oğlunun, her gün gelip annesinin sobasını yaktığı, bugün de sobayı yaktıktan sonra Fatsa ilçesine gittiği ve bir süre sonra şiddetli rüzgarın etkisiyle dumanların ve kıvılcımın geri püskürmesi sonucu yangın çıktığı öğrenildi.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ve Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, yangın bölgesinde gelerek incelemelerde bulundu, vatandaşlara baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

"EN ÜZÜCÜ HABERİMİZ"

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, “4 gün içerisinde ilçemizdeki 3’üncü yangınımız. Bunlar afet, diğer yangınlarımızda 1 tane yaralımız vardı. Bugün en üzücü haberimiz, 94 yaşındaki Emine teyzemiz hayatını kaybetti. Aşırı rüzgar vardı, yangın sobanın geri püskürmesi ile beraber çıkmış. İlçemizin başı sağ olsun. Toplamda 3 binada hasar var” dedi.

Emine Güngör’ün evden çıkartılan cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.