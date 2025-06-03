Organize çetelere büyük darbesi! 11 şehirde eş zamanlı baskın

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 11 ayrı şehirde faaliyet gösteren dolandırıcı, tefeci ve uyuşturucu satıcısı suç örgütlerine yönelik jandarma operasyonlarında 90 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda 4,4 milyar TL’lik yasa dışı para trafiği tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre; İstanbul, İzmir, Kastamonu, Diyarbakır, Manisa, Tekirdağ, Van, Muğla, Karaman, Mersin ve Bitlis’te eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 11 organize suç örgütü hedef alındı. Her şehirde farklı suç temalarıyla faaliyet yürüten bu örgütlerin başında H.K., E.U., G.A., M.F.Y., A.S., Ö.Ö., C.Ç., M.T., H.B., A.F.U. ve Ö.B. yer aldı.

SAHTE SINAVLARDAN SANAL BORSAYA

Soruşturmalar kapsamında ortaya çıkan suç yöntemleri dikkat çekici. İstanbul’da bazı örgüt üyeleri, sürücü kursu sınavlarında para karşılığında başkalarını sınavlara soktu. Muğla’da ise sosyal medya üzerinden sahte borsa uygulamalarıyla yüksek kazanç vaadiyle vatandaşlar dolandırıldı; bu amaçla paravan şirketler kuruldu.

Manisa’da, alkollü yakalanan sürücüler için sahte kan testi raporları düzenlendi. Diyarbakır’da uyuşturucuların kargo paketlerinde gizlenerek satışa sunulduğu ortaya çıktı. Kastamonu’da ise sahte lastik ilanlarıyla dolandırıcılık yapıldı.

TEFECİLİK YAYGINLAŞMIŞ DURUMDA

Karaman, Mersin, Bitlis, Tekirdağ ve Van’daki organize yapılar ise ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşları hedef aldı. Araç, tarla, ev veya dükkan alım satımı bahanesiyle yüksek faizli borçlar verilerek tefecilik yapıldığı belirlendi.

CEZA DOSYALARI KABARIK

Yakalanan şüpheliler hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Uyuşturucu İmal ve Ticareti”, “Tefecilik”, “Rüşvet” ve “Malvarlığı Aklama” gibi birçok suçtan soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sırasında çok sayıda sahte sürücü belgesi, çek-senet, banka-kredi kartı, ruhsatsız tabanca, bilgisayar, telefon ve dijital materyale de el konuldu.

“MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK”

Operasyonları yürüten jandarma ekiplerine, savcılıklara ve MASAK çalışanlarına teşekkür eden Bakan Yerlikaya, “Organize suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadele, tüm kararlılığımızla sürecek” dedi.