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İstanbul'da kar yağışı ne zaman? Orhan Şen gün vererek uyardı!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
12 Kasım 2024 10:09 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 10:22

İstanbul'da kasım ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düştükçe düştü. Kış etkisini göstermeye başlarken vatandaşlar da megakente ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen, vatandaşın kafasındaki soru işaretlerini giderdi. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'ye Rusya üzerinden soğuk hava dalgasının giriş yapacağı ve hava sıcaklıklarının hissedilir derece azalacağı bildirilmişti. Yapılan uyarının ardından soğuk ve yağışlı havalar kentte hakim olmaya başladı. İstanbul griye boyanırken dondurucu soğuklarla birlikte kış da etkisini göstermeye başladı. Orhan Şen gün vererek uyardı! İstanbul'a kar ne zaman gelecek? - 1. Resim

"İSTANBUL'DA KAR YOK"

Vatandaşlar İstanbul'da ne zaman kar yağacağını merak ederken konu ile ilgili Prof. Dr. Orhan Şen'den açıklama geldi. Şen sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Hafta sonu Batı ve Marmara'ya soğuk ve yağışlı hava geliyor. İstanbul 9 dereceye düşer. İstanbul'da kar yok. Yağış şiddetli su baskını yapabilir. Uludağ'a yoğun kar yağar" ifadelerini kullandı. Orhan Şen gün vererek uyardı! İstanbul'a kar ne zaman gelecek? - 2. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com

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