Orhan Şen kritik günü açıkladı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

07 Ekim 2024 16:00 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 16:05

Sonbaharın gelişiyle birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir seviyede düşüş yaşandı. Sıcaklıkların daha da düşeceği bildirilirken Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki dönem için hava tahmininde bulundu. İstanbul'da kar yağacak mı? sorusunu yanıtlayan Şen, uyarılarını da sıraladı.

Burun akıntısı neden olur ve nasıl geçer? Burun akıntısına ne iyi gelir?

Burun akıntısı neden olur ve nasıl geçer? Burun akıntısına ne iyi gelir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul​, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Kütahya, Manisa, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Samsun ve Trabzon'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, hava sıcaklıkları da 2 ila 4 derece düşecek. Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlar etkisini ilerleyen günlerde de gösterecek.

"BU SENE AŞIRI SICAKLAR OLMAYACAK"

Prof. Dr. Orhan Şen de bir sıcak bir soğuk devam eden hava sıcaklıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu​ değerlendirmesi ise şu şekilde:

Batı Karadeniz' ve Doğu Karadeniz dışındaki bölgelerde yağışlar yine az gidiyor. Yani Eylül ayında beklentilerimizin altında yarışlar geçiyor, ekim ayında o şekilde geçecek gibi görünüyor. Sıcaklık tahmini bu şekilde yapmıştık zaten bu sene, sonbahar sıcak geçecek ortalamanın üzerinde. Yağışın biraz canlanacağını tahmin ediyorum ancak çok fazla canlanmadı yağışlar.

Kışa bakacağız kış, bu sene La Nina’lı bir kış geçireceğiz. Dolayısıyla sıcaklıklar, aşırı sıcaklıklar olmayacak bu sene. Yağışlarda da biraz, geçen seneye göre biraz daha fazla olacak gibi görünüyor. Tarımsal açıdan bunu da söyleyelim.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

Kar yağacak mı? Evet, yani Anadolu'ya kar yağacak, geçen sene de kar yağmıştı Anadolu'ya. Ama bu sene biraz daha iç Anadolu ve batıya doğru kar yağışını göreceğiz. İstanbul'da kar yağacak mı? Tabi en önemli soru bu. Neden önemli? Çünkü İstanbul'da 20 milyona yakın insan yaşıyor. O yüzden İstanbul'a baktığımız zaman yılbaşından önce pek bir kar yağışı görülmüyor.

Sıcaklıklar ekim ayında da yüksek geçecek. Ama Ocak ayında 1-2 gün kar yağma olasılığı İstanbul'da göreceğiz. Yani yerde tutar mı tutmaz mı? Ama havada göreceğiz büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla bu senenin kışını da bu şekilde geçireceğiz gibi geliyor.

Yani daha geçen sene çok sıcak bir kış geçirdik geçen sene. Hem dünyada hem Türkiye'de. Ama bu sene ortalamaların civarında veya ortalamaların bir türlü üzerinde sıcaklıklarla geçecek. Ama yağışlar da geçen seneye göre biraz artacak gibi gözüküyor.

Ama sonbahardaki yağışlar çok tatmin edici ve değil. Ama yine de yağışsızlıktan daha iyidir. Yağışlar haftada 1 olsa da Marmara bölgesinde yağıyor. Ama Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'deki yağışlar, önemli yağışlar devam ediyor.