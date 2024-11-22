Orhan Şen o illeri tek tek saydı! Türkiye buz kesecek: Kar yağışı için gün verildi

22 Kasım 2024 09:18 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 09:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarının ardından Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düştü. Birçok ilde lodos ve sağanak hakim olurken meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den açıklama geldi. Şen, Trakya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların düşeceğini belirtti. Öte yandan uzman isimden İstanbul'da kar bekleyenleri üzen haber de geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'soğuk hava ve lodos​' açıklamasından sonra İstanbul​ dahil birçok ilde hava sıcaklıkları düştü, sağanak ve lodos hakim oldu. Bursa​, İstanbul, Kocaeli​ gibi illerde lodos ve sağanağın etkisiyle sokaklar göle döndü. Lodosun geri döneceği açıklanırken meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den de peş peşe uyarılar geldi.

YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT: KAR GELİYOR

Orhan Şen sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yarın Cumartesi sabah erken saatlerde Trakya'dan soğuk ve çok kuvvetli yağışlı hava giriş yapacak. Rüzgar karayele dönecek ve sıcaklıkları 10-12 derece ani düşürecek. Trakya İstanbul Balıkesir Çanakkale İzmir Aydın Muğla'da kuvvetli yağışlara neden olacak su baskınları olur.

Yarın gelecek olan soğuk ve yağışlı hava Cumartesi akşama doğru ve Pazar Pazartesi salı İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz iç kesimleri, doğu Anadolu'da kar yağışlarına neden olacak. İstanbul'da kar yok.

Sıcaklık İzmir'de 11 İstanbul'da 7 Ankara'da 2 dereceye kadar düşecek.

Cumartesi günü akşam saatlerinde İstanbul Ankara karayolunda Düzce ve Bolu civarında kar yağışı ve buzlanmadan ulaşım aksayabilir. Seyahat edeceklere duyurulur."