Orhan Şen yoğun kar yağışı beklenen 8 ili açıkladı! İstanbul için saat verdi

24 Kasım 2024 11:29 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 11:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir yapılan uyarıların ardından yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı başladı. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak kar yağışı için saat vererek uyardı. Şen, kar yağışının oldukça yoğun geçeceği 8 ili de açıkladı.

Orhan Şen o illeri tek tek saydı! Türkiye buz kesecek: Kar yağışı için gün verildi

Orhan Şen o illeri tek tek saydı! Türkiye buz kesecek: Kar yağışı için gün verildi

Orhan Şen'den İstanbul için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak için saat verdi: 'Hava karışacak'

Orhan Şen'den İstanbul için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak için saat verdi: 'Hava karışacak'

Meteoroloji​ Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar​ ve soğuk hava​ uyarılarının ardından ülke genelinde dondurucu soğuklar başladı. İstanbul​'da dahil olmak üzere birçok ilde kar yağışı başladı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen birçok il için uyarılarını sıraladı. Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kar yağışı beklenen illeri tek tek saydı.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Şen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Pazar Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, Doğu Akdeniz kıyıları Yağmurlu.

Doğu Anadolu'nun batısı Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevresinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Sıcaklıklar Marmara'da değişmeyecek İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında hissedilir derecede azalacak. Rüzgar, Batı ve kuzeyde kuzey yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli esecek.

İç ve kuzey kesimlerde don ve buzlanma tehlikesi var. İstanbul öğlene kadar yağmurlu Anadolu yakasının Aydos gibi yükseklerde Karla Karışık Yağmurlu 8 C. İzmir 11,Antalya 14, Ankara 3 derece olması bekleniyor. Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevrelerinde yoğun kar bekleniyor."