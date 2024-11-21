Orhan Şen'den İstanbul için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak için saat verdi: 'Hava karışacak'

21 Kasım 2024 09:04 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:25

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için uyarılarını sıraladı. Uzman isim, kuvvetli yağışın hakim olacağı megakette yağışlar için saat verdi. Şen, 'İstanbul'a kar gelir mi?' sorusuna 'Cumartesi günü gelecek soğuk ve yağışlı sistem İstanbul'a kar yağışı yapmaz' yanıtını verdi.

Bugün İstanbul'da yağmur var mı? 21 Kasım Perşembe İstanbul hava durumu

Bugün İstanbul'da yağmur var mı? 21 Kasım Perşembe İstanbul hava durumu

İstanbul'u fırtına ve sağanak vuracak! Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Saat verildi, evden çıkmayın

İstanbul'u fırtına ve sağanak vuracak! Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Saat verildi, evden çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul​ dahil 49 ilde beklenen sağanak​ yağış​ ve fırtına için vatandaşları uyardı. İstanbul Valiliği, AKOM ve MGM ve uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Doğu illerinde kar yağışı beklenirken, yurdun batısında lodos ve sağanak yağışın hakim olacağı duyuruldu.

KAR BEKLEYENLERİ ÜZEN HABER

Sosyal medyada paylaşım yapan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbulluları uyardı. İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışların geleceğini söyleyen Şen, kar bekleyenleri ise üzdü. Şen, Cumartesi günü gelecek soğuk ve yağışlı sistem İstanbul'a kar yağışı yapmaz. Bundan 30 sene önce olsaydı yoğun kar yapardı. Küresel ısınma ve İstanbul'un aşırı çarpık kentleşmesi ve "ısı adası" etkisi bu sistemi sadece kuvvetli yağmura dönüştürecek." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Yağışlar için saat veren Şen "İstanbul'da bugün öğlenden sonra kuvvetli yağmur var. Gök gürültüsü de duyabilirsiniz. Gece yağış İstanbul'u terk edecek. Güneyli Lodos öğlene kadar, öğleden sonra kuzeyli olacak. Yarın cuma tekrar Lodos etkili olacak. Sıcaklık bugün yarın 19 C. Cumartesi hava tekrar karışıyor" dedi.