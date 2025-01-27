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Orman işçisinin feci sonu: Kestiği ağacın altına kalarak can verdi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ocak 2025 01:12 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 01:14
Orman işçisinin feci sonu: Kestiği ağacın altına kalarak can verdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir orman işçisi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

İzmir​'in Karşıyaka​ ilçesinde 2024​ yılı Ağustos​ ayında meydana gelen orman yangınlarının ardından arazide kesim yapmak üzere Bartın​'dan bölgeye destek olarak gönderilen orman işçilerinden Yaşar Yıldız, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 

Evli ve 3 babası olan Yıldız'ın cenazesinin otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Bartın'a getirileceği öğrenildi.

Orman işçisinin feci sonu: Kestiği ağacın altına kalarak can verdi - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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