Orman işçisinin feci sonu: Kestiği ağacın altına kalarak can verdi

27 Ocak 2025 01:12 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 01:14

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir orman işçisi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

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İzmir​'in Karşıyaka​ ilçesinde 2024​ yılı Ağustos​ ayında meydana gelen orman yangınlarının ardından arazide kesim yapmak üzere Bartın​'dan bölgeye destek olarak gönderilen orman işçilerinden Yaşar Yıldız, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Evli ve 3 babası olan Yıldız'ın cenazesinin otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Bartın'a getirileceği öğrenildi.