Orman yangını şehitlerine veda! Gözyaşları sel oldu

İstanbul
Türkiye Eskişehir'den gelen haberle sarsıldı. Orman yangınlarıyla günlerdir mücadele eden Eskişehir'den yükselen alevler, kahramanlarımızın hayatına mal oldu. Yangını kontrol altına almak için mücadele eden 5 orman işçisi ve 5 akut görevlisi 10 kahraman şehit oldu.
Yangında şehit olan orman işçileri ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllülerinin cenazeleri, kimlik tespitinin ardından ailelerine teslim edildi.
Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan alınan 5 AKUT gönüllüsü, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenecek tören için konvoy halinde camiye götürüldü. Düzenlenen cenaze töreninde Türkiye orman şehitlerini uğurluyor...