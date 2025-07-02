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 | Suat Vilgen

Orman yangınları söndürüldü mü? Bakan Yumaklı'dan son dakika açıklaması

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Saruhanlı, Bilecik Vezirhan’daki yangınların tamamen kontrol altına alındığını duyurdu

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Orman yangınları söndürüldü mü? Bakan Yumaklı'dan son dakika açıklaması
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 11:50

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında günlerdir devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı duyurusunda, 6 bölgedeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını belirtti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA GEÇİLDİ

İşte Bakan Yumaklı'nın açıklamasının tam metni: "Son günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınlarına karşı, Ormanın Kahramanları’nın gece gündüz demeden yürüttüğü etkin mücadele sonucunda; İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Saruhanlı, Bilecik Vezirhan’daki yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli’de ise büyük oranda kontrol sağlanmıştır. Soğutma çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

ANTAKYA VE AHMETLİ'DEKİ YANGINLAR BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA

Yangınlarla mücadelede başta kahraman ekip arkadaşlarımız ve orman yangın gönüllülerimiz olmak üzere, iş birliği içinde hareket eden tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve aziz milletimize gönülden teşekkür ediyorum. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki 1 hafta yangın riski olarak çok yüksek. Bakanlık olarak, Cumhuriyet tarihimizin en güçlü hava ve kara gücüyle alevlerle mücadeleye hazırız. Ancak bu savaş sadece bizim değil, hepimizin birlikte vermesi gereken bir mücadeledir. Unutmayalım: Asıl başarı, yangınları söndürmek değil, yangınların hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bu nedenle her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Çünkü Yeşil Vatan, hepimizin ortak mirası ve sorumluluğudur.

BAKAN YUMAKLI UYARILARDA BULUNDU

Bunun için hatırlatmalarımızı tekrar yapalım: Anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları çöpe atalım, biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken mutlaka su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım, en ufak bir duman gördüğümüzde bile vakit kaybetmeden 112’yi arayalım."

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