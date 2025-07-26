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26.07.2025

SICAKLIK ARTIYOR, 3 İLDE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Kavurucu sıcaklar ve çeşitli sebeplerle Türkiye’de birçok ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Sıcaklıklar bugünden itibaren 10 derece artacak. Uzmanlar iki gün boyunca yangınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangını 3 günlük mücadele sonucunda söndürülmüştü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya ve Bilecik ile Eskişehir'de başlayıp Afyonkarahisar'a ulaşan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. 3 ilde orman yangınları tekrar başladı ve müdahale edildi.


 

Tarih 11:32

BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin gece boyunca devam ettiğini belirtti. İbrahim Yumaklı, ‘’6 ilde 7 yangın kontrol altında’’ dedi. İbrahim Yumaklı, ‘’Silifke, Safranbolu, Gazipaşa’daki yangınlarla mücadele sürüyor’’ ifadelerini kullandı.

Tarih 11:30

MERSİN'DE ORMAN YANGINI

Mersin’in Silifke ilçesi sınırlarında sabaha karşı çıkan orman yangınına 3 helikopter, Adana ve Mersin’in ilçelerinden gelen arazözlerle müdahale ediliyor.

Yangın kısa sürede Bahçederesi ve Taşucu Mahalle sınırlarına ulaştı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Merkez, bölgeye jandarma ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk etti. Arazöz ve orman işçilerinden oluşan ekipler, karanlıkta bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisi ile Taşucu Mahallesi’ne kadar dumanların kapladığı yangına gün doğumuyla havadan da destek geldi.

Tarih 11:22

ADANA VE KARABÜK'TE YANGINLARA MÜDAHALE EDİLDİ

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, dördüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi gece boyunca devam etti.

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi Kuşkayası mevkiinde dün saat 11.00 sıralarında çıkan ve dağın yamacında süren orman yangını etrafı çevrelenerek kısmen kontrol altına alındı.


 

Tarih 11:21

2 İLDE MÜCADELE

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Hanoğlu köyü yakınlarındaki meşelik alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi gece boyunca devam etti.

MUĞLA

Bir yangın haberi de Muğla'dan geldi. Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme Mahallesi'nde saat 07.30'da çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 09.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektar alan yanarak zarar gördü.


 

İkon
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Tarih 11:20

BURSA'DA ORMAN YANGINI

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle muhtarı, durumu hemen itfaiyeye bildirirken, köylülerle birlikte yangın bölgesine giderek ilk müdahaleyi yaptı.

Köylüler, yangının yayılmaması için çevredeki kuru otları temizleyip, su dolu bidonlarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Muhtar Hüseyin Ormancılar'ın ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
 

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