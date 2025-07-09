Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman yangınlarının elektrik kaynaklı olduğuna dair iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı. DMM, iddianın kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ve dezenformasyon ürünü olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), orman yangınlarının elektrik kaynaklı olduğuna dair iddialarını yalanladı. DMM, Türkiye'deki orman yangınlarının çoğunluğunun insan hatası, ihmal ve doğal faktörlerden kaynaklandığını, elektrik kaynaklı olanların ise tüm orman yangınlarının yüzde 5'inden azını oluşturduğunu aktardı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son dönemde orman yangınlarının elektrik kaynaklı olduğuna dair sosyal medyada ve bazı mecralarda yer alan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialar dezenformasyon ürünüdür. Türkiye’deki orman yangınlarının büyük bölümü; insan kaynaklı hatalar, ihmal ve doğal etkenlerden kaynaklanmaktadır. Elektrik kaynaklı yangınlar tüm orman yangınlarının yüzde 5’inden daha azını oluşturmaktadır.

"ELEKTRİK KAYNAKLI YANGINLARIN ORANI OLDUKÇA DÜŞÜK"

Bu çerçevede, tarımsal faaliyetler sırasında kontrolsüz ateş kullanımı, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ve meteorolojik koşullar (yüksek sıcaklık, rüzgâr, kuraklık vb.) yangınların başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. Elektrik altyapısından kaynaklanan yangınlara ilişkin her olay, ilgili kurumlar tarafından soruşturulmaktadır. Mevcut veriler, elektrik kaynaklı yangınların oranının oldukça düşük olduğunu ortaya koymaktadır.

YANGINLAR 2 DAKİKADA TESPİT EDİLİYOR

Öte yandan, Türkiye’de orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları 2025 yılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda 27 uçak, 105 helikopter, bin 786 kara aracı, 2 bin 742 ilk müdahale aracı, aktif olarak görev yapmaktadır. Yangın tespiti ortalama 2 dakikada gerçekleştirilmekte; 776 gözetleme kulesi ve yapay zekâ destekli sistemler ile 14 insansız hava aracı (İHA) bu süreçte aktif rol oynamaktadır"

https://x.com/dmmiletisim/status/1942916849114415459