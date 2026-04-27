SON DAKİKA!
Orman yangınlarıyla mücadele! Bakan Çiftçi net konuştu: Tüm riskler ele alınacak

Son dakika haberi: Orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamalarda bulundu. Bakanlar, yüksek risk taşıyan illerin valileriyle bir araya gelerek yaklaşan yaz sezonu öncesi alınacak tedbirleri masaya yatırdı.

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 11:00
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 11:41

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınlarının Türkiye için her zaman önemli bir risk başlığı olduğunu aktaran Bakan Çiftçi, saha disiplinini ve kurumlar arası koordinasyonu daha da güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında saha disiplini ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Orman yangınları, Türkiye için her zaman önemli bir risk başlığıdır ve iklim değişikliği, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve insan kaynaklı ihmallerle birlikte daha geniş bir güvenlik ve afet yönetimi meselesi haline gelmiştir.
Türkiye'nin orman varlığının yaklaşık yüzde altmış beşi, yani on beş milyon hektarlık alanı yangını hassas niteliktedir.
İçişleri Bakanlığı, AFAD, emniyet, jandarma, valilikler, kaymakamlıklar ve 112 acil çağrı merkezleri ile sahadaki koordinasyon gücü konumundadır.
Alınacak önleyici tedbirler kapsamında risk haritaları, tahliye güzergahları, su ikmal noktaları, araç ve ekipman enventeri, gönüllü kapasitesi ve vatandaş bilgilendirme faaliyetleri ele alınacaktır.
Amaç, yangın başlamadan riski azaltan, ihmali önleyen ve sahayı sürekli kontrol altında tutan güçlü bir önleyici yaklaşımı hakim kılmaktır.
SAHA DİSİPLİNİ VE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON

Bakan Çiftçi'nin açıklamasından satır başları:

"Akdeniz iklim kuşağında yer alan bir ülke olmamız hasebiyle orman yangınları Türkiye için her zaman önemli bir risk başlığı olmuştur. Orman yangınları, iklim değişikliği, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve insan kaynaklı ihmallerle birlikte çok daha geniş bir güvenlik ve afet yönetimi meselesi haline gelmiştir. Bugün ülkemiz orman varlığının yaklaşık yüzde altmış beşine tekabül eden on beş milyon hektarlık alan yangını hassas niteliktedir. Bu tablo hazırlık kapasitemizi, saha disiplinimizi ve kurumlar arası koordinasyonumuzu daha da güçlendirmeyi zorunlu hale getirmektedir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, liderliğinde yükselen Türkiye Yüzyılı afetlere hazırlıklı şehirlerin, güçlü kurumların, yüksek koordinasyonun ve milletine güven veren devlet aklının yüzyılıdır. Bizler de İçişleri Bakanlığı olarak bu anlayışla, AFAD'ımızla, emniyetimizle, jandarmamızla, valiliklerimizle, kaymakamlıklarımızla ve 112 acil çağrı merkezlerimizle bu sürecin sahadaki koordinasyon gücüyüz.

RİSK HARİTALARI, TAHLİYE GÜZERGAHLARI...

Bugün icra edeceğimiz toplantıda valiliklerimizin koordinasyonunda alınacak önleyici tedbirler başta olmak üzere risk haritaları, tahliye güzergahları, su ikmal noktaları, araç ve ekipman enventeri, gönüllü kapasitesi ve vatandaş bilgilendirme faaliyetleri bütün yönleriyle ele alınacaktır.

Yangın başlamadan riski azaltan, ihmali önleyen ve sahayı sürekli kontrol altında tutan güçlü bir önleyici yaklaşımı hakim kılmak. Gecikmeye alan bırakmayan bir müdahale, kargaşaya fırsat vermeyen bir koordinasyon, vatandaşı yalnız bırakmayan bir devlet anlayışı ve yeşil vatanı koruyan güçlü bir hazırlık kapasitesi geçirilmiştir. Bu vesileyle orman yangınlarıyla mücadele gibi ülkemizin yeşil vatanını, tabiat varlığını ve gelecek nesillere bırakacağımız emaneti yakından ilgilendiren hayati bir başlıkta bizleri bir araya getiren Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Sayın İbrahim Yumaklı'ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Orman Genel Müdürlüğümüzün ve sahada fedakarca göre yapan tüm ekiplerin gayreti ormanlarımızın yaşatılması ve afetlere karşı daha güçlü bir hazırlık kapasitesinin oluşturulması açısından son derece kıymetlidir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul Beykoz'da korkutan yangın! 9 saat sonunda kontrol altına alındı
