Ormanda kanlar içinde saatlerce yürüdü! Korkunç şekilde bulunan adam, kimseye tek kelime etmedi

07 Aralık 2024 12:15 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 13:02

Antalya'da ormanlık alanda silahla vurulan Serdar Ç. yaralı halde saatlerce yürüdü. Hastane ulaşmak için adeta mücadele eden adam araziye yığılıp kaldı. Vatandaşların ihbarıyla yaralı adam hastaneye kaldırılırken aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Demirel Mahallesi'nde Serdar Ç'nin yakınları polisi arayarak akrabalarının vurulduğunu fakat nerede ve nasıl olduğunu bilmediklerini söyledi. Polis ormanlık alanı didik didik aradı ancak Serdar Ç.'den bir iz bulamadı. Saatler ilerlediğinde ekipler hastane yakınında ormanlık alanda bir kişinin yaralı olduğu ihbarını aldı.

2 SAAT BOYUNCA YÜRÜMÜŞ

Bilinci yerinde olan, ancak çok kan kaybettiği belirtilen Serdar Ç'ye önce AFAD ekipleri müdahale etti. Ekipler ormanlık alanda 2 saat yürüyerek hastaneye ulaşmaya çalıştığını söyleyen Serdar Ç'nin, nasıl vurulduğunu kendilerine anlatmadığını söyledi. Sol koltuk altından tabanca ile vurulduğu öğrenilen Serdar Ç., gelen 112 ekibi tarafından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Serdar Ç'nin yakınları, sağlık ekiplerine “Ablam bir göreyim, iyi mi?” diyerek gözyaşı döktü.

Polis Serdar Ç'nin nasıl vurulduğunu ve sarp kayalıkların da bulunduğu ormanlık alanda 2 saat nasıl yürüdüğünü araştırıyor.