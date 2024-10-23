Ormanda mantar toplarken, patlamamış mühimmat buldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Ekim 2024 15:36 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 15:39

Bolu'da ormana mantar toplamaya giden bir vatandaş karşılaştığı manzara sonrası şoke oldu. Vatandaş, küflenmiş ve patlamamış halde havan topu mermisi buldu. Jandarma tarafından mermi, kontrollü olarak imha edildi.

Bolu’da Hamzabey köyü sınırlarında bir vatandaş mantar​ toplamaya gittiğinde ilginç bir olayla karşılaştı. Ormanlık alanda mantar arayan vatandaş, küflenmiş ve patlamamış halde havan topu mermisi buldu. İHBAR SONRASI JANDARMA BÖLGEYE GELDİ Merminin fotoğraflarını çeken vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye intikal etti. Patlamamış halde ormanda duran mermiyi kontrollü bir şekilde alan ekipler, mermiyi imha etti. İlgili Haberler Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde büyük operasyon! Terör inleri yerle bir edildi Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere darbe! Çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi