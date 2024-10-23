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Ormanda mantar toplarken, patlamamış mühimmat buldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ekim 2024 15:36 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 15:39
Ormanda mantar toplarken, patlamamış mühimmat buldu

Bolu'da ormana mantar toplamaya giden bir vatandaş karşılaştığı manzara sonrası şoke oldu. Vatandaş, küflenmiş ve patlamamış halde havan topu mermisi buldu. Jandarma tarafından mermi, kontrollü olarak imha edildi.

Bolu’da Hamzabey köyü sınırlarında bir vatandaş mantar​ toplamaya gittiğinde ilginç bir olayla karşılaştı. Ormanlık alanda mantar arayan vatandaş, küflenmiş ve patlamamış halde havan topu mermisi buldu.

İHBAR SONRASI JANDARMA BÖLGEYE GELDİ

Merminin fotoğraflarını çeken vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Ormanda mantar toplarken, patlamamış mühimmat buldu - 1. Resim

Patlamamış halde ormanda duran mermiyi kontrollü bir şekilde alan ekipler, mermiyi imha etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
bolumantarmermi

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Ahmet23 Ekim 2024 15:42

Vay adamın sonu kutsumulan neyseki oldu sirayet edip hafif bir patlama yapırdışım insanlar dikkatli olmalılar.

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