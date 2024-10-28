Ormanlara giriş yasağı uzatıldı! Valilik karar aldı

28 Ekim 2024 19:28 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 19:31

Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı 30 Kasım'a kadar uzatıldı. Meteorolojik şartların yangın riskini devam ettirmesi sebebiyle valilik tarafından karar alındı.

Orman yangınları​ tehlikesinin sürmesi sebebiyle Çanakkale​'de giriş yasağı uzatılması için karar verildi. Çanakkale Valiliği tarafından son günlerde ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirler alındığı belirtildi. 6831 sayılı 'Orman Kanunu' kapsamında görevliler haricinde ormanlara giriş yasağının Çanakkale Valiliği kararıyla 30 Kasım’a kadar uzatıldığı bildirildi.