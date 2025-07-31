Ormanlarımızı yakan hainler, Bayraktar TB2'den kaçamadı!

Adana'nın Sarıçam ilçesinde son günlerde peş peşe meydana gelen orman yangınların ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye fotokapanlar yerleştirerek havadan İHA ile izlemeye başladı.

BAYRAKTAR TB2'DEN KAÇAMADILAR

Bayraktar TB2, 25 Temmuz saat 21.00 civarında çıkan bir yangını yalnızca 2 dakika içinde tespit ederek ekipleri alarma geçirdi. Yangının belirlenmesinin ardından şüpheli bir aracın İHA tarafından izlendiği görülüyor.

3'Ü DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Orman Bölge Müdürlüğü’nün durumu jandarmaya iletmesi üzerine şüpheli araç durduruldu. Araçta bulunan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "yangına sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 İHA YANGINLARA KARŞI AKTİF ROLDE

Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemde orman yangınlarına karşı İHA kullanımını artırdı. Yangın filosunda 27 uçak, 105 helikopter ve 6 bine yakın kara aracının yanı sıra 14 İHA da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bu alanda İHA kullanan iki ülkeden biriyiz" ifadesini kullanmıştı.

YANGINA İLK MÜDAHALE 10 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Yangını ilk tespit süresinin iki dakikaya kadar düştüğü bilgisini veren Erdoğan, "Sahip olduğumuz bu teknolojiler sayesinde yangına ilk müdahale süresini 40-45 dakikalardan 10-11 dakikalara kadar düşürdük" değerlendirmesinde bulunmuştu.