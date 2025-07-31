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 | Baran Aksoy

Ormanlarımızı yakan hainler, Bayraktar TB2'den kaçamadı!

Adana'da ormanlarımızı yakan hainler, Bayraktar TB2 ile tespit edildikten sonra jandarma tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yangının çıkış anı ve kundakcıların takibi, Bayraktar TB2'nin kamerasına saniye saniye yansıdı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 16:12

'nın Sarıçam ilçesinde son günlerde peş peşe meydana gelen orman yangınların ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye fotokapanlar yerleştirerek havadan ile izlemeye başladı.

Ormanlarımızı yakan hainler, Bayraktar TB2'den kaçamadı!

BAYRAKTAR TB2'DEN KAÇAMADILAR

, 25 Temmuz saat 21.00 civarında çıkan bir yangını yalnızca 2 dakika içinde tespit ederek ekipleri alarma geçirdi. Yangının belirlenmesinin ardından şüpheli bir aracın İHA tarafından izlendiği görülüyor.

Ormanlarımızı yakan hainler, Bayraktar TB2'den kaçamadı!

3'Ü DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Orman Bölge Müdürlüğü’nün durumu jandarmaya iletmesi üzerine şüpheli araç durduruldu. Araçta bulunan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "yangına sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ormanlarımızı yakan hainler, Bayraktar TB2'den kaçamadı!

14 İHA YANGINLARA KARŞI AKTİF ROLDE

Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemde orman yangınlarına karşı İHA kullanımını artırdı. Yangın filosunda 27 uçak, 105 helikopter ve 6 bine yakın kara aracının yanı sıra 14 İHA da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bu alanda İHA kullanan iki ülkeden biriyiz" ifadesini kullanmıştı.

Ormanlarımızı yakan hainler, Bayraktar TB2'den kaçamadı!

YANGINA İLK MÜDAHALE 10 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Yangını ilk tespit süresinin iki dakikaya kadar düştüğü bilgisini veren Erdoğan, "Sahip olduğumuz bu teknolojiler sayesinde yangına ilk müdahale süresini 40-45 dakikalardan 10-11 dakikalara kadar düşürdük" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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ETİKETLER
#türkiye
#adana
#orman yangını
#iha
#bayraktar tb2
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