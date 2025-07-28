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 | Merve Yaz

Ormanlık alanda kan donduran vahşet!

İstanbul Sarıyer'de korkunç bir olay yaşandı. Yol kenarındaki ormanlık alanda başına siyah çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış 25 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Ayrıca cesedin yanında Rusça yazılı not bulundu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 14:45

Sarıyer'de kan donduran bir olay yaşandı. Bahçeköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi mevkisindeki ormanlık alanda ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz yattığı yönündeki ihbar alındı. Bunun üstüne olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alanda kan donduran vahşet!


Polis ekipleri çevrede şerit çekerek güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ormanlık alanda kan donduran vahşet!


Üzerinden kimlik çıkmayan genç bir erkeğe ait cesedin başına siyah bir poşet geçirildiği görüldü.

Ormanlık alanda kan donduran vahşet!

, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Ayrıca cesedin üzerinden Rusça yazılmış not bulundu.

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ETİKETLER
#cinayet
#ceset
#Ölenler
#Sarıyler
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