Orta Doğu'daki felakete yerli kalkan! Çelik Kubbe'nin bileşenleri bölgede: İşte Türkiye'nin yerleştirdiği hava savunma sistemleri

ABD ve İran arasındaki savaş sebebiyle Türkiye’ye doğru gelen bir füze daha NATO tarafından engellendi. Türkiye savunma alanında güvenlik önlemlerini artırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan füzenin yönelmesi sebebiyle İran’ı uyardı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı. Ayrıca Türkiye’nin gönderdiği F-16’lar ilk kez adada konuşlanmak üzere KKTC’deki Ercan Havalimanı’na ulaştı. Türkiye'nin hava savunma sistemleri de bölgede Yunanistan'ı endişelendiriyor.

TÜRKLERE 'ENDİŞELENMEYİN' MESAJI

TGRT Haber'de Yüzyılın Davası Özel Yayın'da Türkiye'nin F-16 ve hava savunma sistemi hamlesi değerlendirildi. Gazeteci Şamil Tayyar, ''Türkiye varlığını hissettirmek istedi. KKTC’ye indirilen F-16’lar 'endişelenmeyin' mesajıdır.” dedi.

Moderatör Gürkan Kacır, gazeteci Ferhat Murat ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik hava savunma sistemleri hakkında açıklama yaptı.

KORKUT, SİPER VE HİSAR BÖLGEDE

Türkiye'nin adaya konuşlandırdığı hava savunma sistemleri: KORKUT, SİPER ve HİSAR olarak açıklandı.

KORKUT ÖZELLİKLERİ

KORKUT, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisi olan Çelik Kubbe projesinin en alt katmanındaki en kritik bileşenlerden biri. Tekerlekli araçlara da monte edilebilen sistemin özellikleri:

Görev Tanımı: Özellikle mekanize birliklerle beraber hareket ederek onları havadan gelecek tehditlere (uçak, helikopter, seyir füzesi, İHA ve havadan karaya atılan mühimmatlar) karşı korur.

Sistem Yapısı: KORKUT sistemi, 3 Silah Sistemi Aracı (SSA) ve 1 Komuta Kontrol Aracı (KKA)'ndan oluşan takımlar halinde görev yapar.

Silah ve Mühimmat: SSA üzerinde dakikada 1100 atım yapabilen, iki adet 35 mm'lik top bulunur. Sistem, hedefleri yüksek isabetle vurabilmek için ATOM 35mm Parçacıklı Mühimmat kullanır.

Hareket Kabiliyeti: FNSS tarafından üretilen ZMA-30 paletli platformu üzerine yerleştirilmiştir ve amfibi (yüzme) özelliğine sahiptir.

Menzil ve Tespit: Alçak irtifa savunması için optimize edilmiş olan sistem, kendi radarı ve elektro-optik sensörleri sayesinde hedef tespiti ve takibi yapabilir.

SİPER ÖZELLİKLERİ

SİPER, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği, uzun menzilli ve yüksek irtifa bölge hava savunma sistemi.

Sistem Versiyonları ve Menzil

SİPER Ürün-1: 100+ km menzile ve 20 km irtifaya sahiptir. Terminal safhada aktif radar arayıcı başlık ile hedefi hassas şekilde vurabilir.

SİPER Ürün-2: Menzilinin 150+ km'ye çıkarılması hedeflenmektedir. Geliştirme ve test süreçleri devam eden bu versiyonun, TSK'nın caydırıcılığını en üst seviyeye taşıması planlanmaktadır.

SİPER Ürün-3: Daha uzak menzil ve daha yüksek irtifa hedefleriyle projelendirme aşamasındadır.

ÇELİK KUBBE'NİN BİLEŞENİ

HİSAR, Türkiye'nin askeri üs, liman ve tesislerini hava tehditlerine karşı korumak amacıyla ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen bir hava savunma füze ailesidir. Katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe'nin orta katmanlarını oluşturur.