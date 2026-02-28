Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

Kategoriler
ABD merkezli Global Firepower, Orta Doğu'nun en güçlü ordularına sahip ülkelerin güncel listesini açıkladı. İsrail ile İran arasındaki çatışmalar artarken iki ülke arasındaki sıralamada da değişiklik yaşandı. İşte askeri kapasitelerin analiz edildiği listeye göre en güçlü ordular...
Orta Doğu'da gerilim günden güne tırmanırken bölgedeki ülkelerin ordularının güçleri de merak ediliyor. Son olarak ABD merkezli Global Firepower, Orta Doğu'nun askeri kapasitelerini analiz eden araştırmasını yayımladı ve en güçlü ordular listesi belli oldu. Bölgedeki önemli güçler arasında yer alan İsrail ve İran arasındaki çatışmaların arttığı dönemde iki ülkenin listedeki konumları da yer değiştirdi. İşte Global Firepower'a göre Orta Doğu'nun en güçlü orduları...
15) LÜBNAN
Lübnan, bölgedeki en zayıf ordulardan biri olarak öne çıkıyor. Siyasi ve ekonomik krizler, savunma kabiliyeti düşük ordunun etkinliği ciddi biçimde sınırlıyor.
14) YEMEN
Yemen'de en güçlü ordular listesinde son sıralarda bulunuyor. İç çatışmalar ve ekonomik zorluklar ordunun modernizasyonunu zorlaştırırken askeri kapasitenin zayıf ve düzensiz olmasına da yol açıyor.
13) UMMAN
Umman, sınırlı ordu kapasitesine sahip olsa da deniz yolu güvenliği ve stratejik konumu nedeniyle küçük ama işlevsel bir savunma gücüne sahip.
12) BAHREYN
Listenin 12. sırasında yer alan Bahreyn ordusu ise nüfus ve sınırlı kaynaklara rağmen deniz ve kıyı savunmasına odaklı; stratejik konumu nedeniyle deniz harekatlarında rol alabilecek bir ordu yapısına sahip.
11) KUVEYT
Küçük ölçekli olsa da deniz-hava unsurlarıyla caydırıcılığını korumaya çalışan Kuveyt ordusu, petrol zenginliği ve savunma harcamaları ile sınırlı ama nitelikli savunma araçlarına yatırım yapıyor.
10) ÜRDÜN
Coğrafi stratejisi ve sınır güvenliği konusundaki tecrübesiyle, nispeten küçük ordusuna rağmen bölgesel istikrar açısından dikkat edilen aktörlerden biri.
9) KATAR
Katar, modern silah alımları ve deniz-hava savunma yatırımları ile görece güçlü bir güvenlik yapısı kuruyor. Öte yandan bölgedeki düşük nüfus dezavantajını da teknolojiyle telafi etmeye çalışıyor.
8) SURİYE
Yıllar süren iç savaş ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle Suriye ordusunun modernizasyonu zarar görmüş durumda. Ancak ordu, kara unsurları ve deneyimli personeliyle sınırlı da olsa bir yapılanmaya sahip.
7) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ordusu, modern donanım, hava ve deniz gücüyle bölgesel ölçekte caydırıcı bir aktör olarak ön plana çıkıyor. BAE orudusu özellikle deniz hattında stratejik avantaja sahip.
6) IRAK
Irak ordusu, coğrafi konumu ve kara kuvvetleriyle dikkati çekiyor. Öte yandan Irak'ta son yıllardaki iç karışıklıklar ve altyapı sorunları nedeniyle ordunun savunma kapasitesindeki istikrarsızlık da devam ediyor.
5) SUUDİ ARABİSTAN
Suddi Arabistan ordusu, yaptıkları harcamalar nedeniyle silah sistemleri geliştirmede ön plana çıkıyor. Özellikle hava savunma ve kara gücüyle güçlü ordular arasında yer alıyor.
4) MISIR
Listenin 4. sırasındaki Mısır ordusu, kara ve hava kuvvetleri ile önemli deniz unsurlarına sahip durumda. Arap dünyasında öne çıkan ordulardan biri olan Mısır ordusu; çeşitliliği ve sayısıyla önemli bir aktör konumunda.
3) İRAN
İran ordusu, bölgedeki en büyük insan kaynağı ve kara kuvvetlerinden birisine sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Güçlü füze kapasitesi nedeniyle stratejik bir tehdit unsuru; ancak teknoloji ve lojistik alanlarında geride kalıyor.
2) İSRAİL
Teknolojik altyapısı, güçlü hava ve deniz kuvvetleriyle, bölgedeki rakiplerine kıyasla yüksek caydırıcılığa sahip İsrail ordusu, İran'ı geride bırakarak ikinci sıraya yer alıyor.
1) TÜRKİYE
Listenin zirvesinde yer alan Türkiye, geniş ve modern personel, kara, hava ve deniz unsurlarıyla bölgenin en dengeli ve güçlü ordusuna sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Türkiye, hem savunma sanayi yatırımları hem de çok yönlü kabiliyetleriyle Orta Doğu'nun lideri konumunda.