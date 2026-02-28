Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

Şubat 28, 2026 18:40
1
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

ABD merkezli Global Firepower, Orta Doğu'nun en güçlü ordularına sahip ülkelerin güncel listesini açıkladı. İsrail ile İran arasındaki çatışmalar artarken iki ülke arasındaki sıralamada da değişiklik yaşandı. İşte askeri kapasitelerin analiz edildiği listeye göre en güçlü ordular...

2
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

Orta Doğu'da gerilim günden güne tırmanırken bölgedeki ülkelerin ordularının güçleri de merak ediliyor. Son olarak ABD merkezli Global Firepower, Orta Doğu'nun askeri kapasitelerini analiz eden araştırmasını yayımladı ve en güçlü ordular listesi belli oldu. Bölgedeki önemli güçler arasında yer alan İsrail ve İran arasındaki çatışmaların arttığı dönemde iki ülkenin listedeki konumları da yer değiştirdi. İşte Global Firepower'a göre Orta Doğu'nun en güçlü orduları...

3
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

15) LÜBNAN

Lübnan, bölgedeki en zayıf ordulardan biri olarak öne çıkıyor. Siyasi ve ekonomik krizler, savunma kabiliyeti düşük ordunun etkinliği ciddi biçimde sınırlıyor.

4
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

14) YEMEN

Yemen'de en güçlü ordular listesinde son sıralarda bulunuyor. İç çatışmalar ve ekonomik zorluklar ordunun modernizasyonunu zorlaştırırken askeri kapasitenin zayıf ve düzensiz olmasına da yol açıyor.

5
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

13) UMMAN

Umman, sınırlı ordu kapasitesine sahip olsa da deniz yolu güvenliği ve stratejik konumu nedeniyle küçük ama işlevsel bir savunma gücüne sahip.

6
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

12) BAHREYN

Listenin 12. sırasında yer alan Bahreyn ordusu ise nüfus ve sınırlı kaynaklara rağmen deniz ve kıyı savunmasına odaklı; stratejik konumu nedeniyle deniz harekatlarında rol alabilecek bir ordu yapısına sahip.

7
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

11) KUVEYT

Küçük ölçekli olsa da deniz-hava unsurlarıyla caydırıcılığını korumaya çalışan Kuveyt ordusu, petrol zenginliği ve savunma harcamaları ile sınırlı ama nitelikli savunma araçlarına yatırım yapıyor.

8
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

10) ÜRDÜN

Coğrafi stratejisi ve sınır güvenliği konusundaki tecrübesiyle, nispeten küçük ordusuna rağmen bölgesel istikrar açısından dikkat edilen aktörlerden biri.

9
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

9) KATAR

Katar, modern silah alımları ve deniz-hava savunma yatırımları ile görece güçlü bir güvenlik yapısı kuruyor. Öte yandan bölgedeki düşük nüfus dezavantajını da teknolojiyle telafi etmeye çalışıyor.

10
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

8) SURİYE

Yıllar süren iç savaş ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle Suriye ordusunun modernizasyonu zarar görmüş durumda. Ancak ordu, kara unsurları ve deneyimli personeliyle sınırlı da olsa bir yapılanmaya sahip.

11
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

7) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ordusu, modern donanım, hava ve deniz gücüyle bölgesel ölçekte caydırıcı bir aktör olarak ön plana çıkıyor. BAE orudusu özellikle deniz hattında stratejik avantaja sahip.

12
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

6) IRAK

Irak ordusu, coğrafi konumu ve kara kuvvetleriyle dikkati çekiyor. Öte yandan Irak'ta son yıllardaki iç karışıklıklar ve altyapı sorunları nedeniyle ordunun savunma kapasitesindeki istikrarsızlık da devam ediyor.

13
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

5) SUUDİ ARABİSTAN

Suddi Arabistan ordusu, yaptıkları harcamalar nedeniyle silah sistemleri geliştirmede ön plana çıkıyor. Özellikle hava savunma ve kara gücüyle güçlü ordular arasında yer alıyor.

14
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

4) MISIR

Listenin 4. sırasındaki Mısır ordusu, kara ve hava kuvvetleri ile önemli deniz unsurlarına sahip durumda. Arap dünyasında öne çıkan ordulardan biri olan Mısır ordusu; çeşitliliği ve sayısıyla önemli bir aktör konumunda.

15
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

3) İRAN

İran ordusu, bölgedeki en büyük insan kaynağı ve kara kuvvetlerinden birisine sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Güçlü füze kapasitesi nedeniyle stratejik bir tehdit unsuru; ancak teknoloji ve lojistik alanlarında geride kalıyor.

16
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

2) İSRAİL

Teknolojik altyapısı, güçlü hava ve deniz kuvvetleriyle, bölgedeki rakiplerine kıyasla yüksek caydırıcılığa sahip İsrail ordusu, İran'ı geride bırakarak ikinci sıraya yer alıyor.

17
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

1) TÜRKİYE

Listenin zirvesinde yer alan Türkiye, geniş ve modern personel, kara, hava ve deniz unsurlarıyla bölgenin en dengeli ve güçlü ordusuna sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Türkiye, hem savunma sanayi yatırımları hem de çok yönlü kabiliyetleriyle Orta Doğu'nun lideri konumunda.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.