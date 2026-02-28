Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İşte 2026 listesinde yer alan ülkeler

Orta Doğu'da gerilim günden güne tırmanırken bölgedeki ülkelerin ordularının güçleri de merak ediliyor. Son olarak ABD merkezli Global Firepower, Orta Doğu'nun askeri kapasitelerini analiz eden araştırmasını yayımladı ve en güçlü ordular listesi belli oldu. Bölgedeki önemli güçler arasında yer alan İsrail ve İran arasındaki çatışmaların arttığı dönemde iki ülkenin listedeki konumları da yer değiştirdi. İşte Global Firepower'a göre Orta Doğu'nun en güçlü orduları...