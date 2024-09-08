Ortalık bir anda savaş alanına döndü: Silahlı şişeli taşlı kavgada 13 kişi yaralandı! O anlar kamerada

08 Eylül 2024 03:01 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 03:19

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında silah, şişe ve taşların kullanıldığı kavga çıktı. Olayda 13 kişi yaralandı. Ortalığın savaşa alanına döndüğü anlar kameralara yansıdı.

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde savaş sahnelerini aratmayan kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişi taksi durağına gelerek taksicileri tabancayla tehdit etti. Eğlence mekanında çalıştığı öne sürülen taksicileri tehdit eden 2 kişi ve arkadaşları ile taksiciler arasında tartışma çıktı. Tabanca, cam şişe ve taşların kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı.

Kavganın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavganın ardından bölgeye toplanan çok sayıda kişiyi ise İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu görüşerek sakinleştirirken, olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan kavga öncesi bir kişinin taksi durağına gelerek silah çıkarması ve yaşanan gerginlik güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.