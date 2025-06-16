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 | Murat Makas

Oruç Reis Türkiye'ye dönüyor, tarih belli oldu

Yerli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönüyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 12:25

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini tamamlayan Oruç Reis, Mogadişu Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından yurda dönmek üzere harekete geçti. Uğurlama törenine Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş ve Somali-Türk Görev Kuvveti (TÜRKSOM) Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan katıldı.

Oruç Reis Türkiye'ye dönüyor, tarih belli oldu

Oruç Reis'in dönüş yolculuğuna Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi'nin yanı sıra donanmadan TCG Giresun ve TCG Göksu fırkateynleri ile Askeri Lojistik Destek Gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi eşlik ediyor.


TEMMUZ’DA BEKLENİYOR

Hava ve deniz koşullarının elverişli olması halinde Oruç Reis ve beraberindeki filonun, Süveyş Kanalı rotasını izleyerek 18-20 günlük bir yolculuğun ardından Temmuz başında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. İstanbul Boğazı'ndan geçecek olan Oruç Reis, daha sonra Filyos Limanı'na demirleyecek. Gemi, burada bakım ve onarım çalışmaları ile yeni görevine hazırlanacak.

Oruç Reis tarafından toplanan tüm veriler, Ankara'da analiz edilecek. Yapılacak analizlerin sonuçlarına bağlı olarak Somali açık denizinde belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak.

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ETİKETLER
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#Filyos Limanı
#Deniz Araştırmaları
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