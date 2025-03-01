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Oruç tutmayan öğrenciler fişleniyor mu? Skandal iddialara cevap geldi

İletişim Başkanlığı, bazı yayın organlarının ortaya attığı "Millî Eğitim Bakanlığı tarafından oruç tutan öğrenciye takdir, tutmayana fişleme" iddiasıyla servis edilen haberlerin manipülasyon içerdiğini açıkladı. DMM'den yapılan açıklamada, "Okullarda tüm öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek eğitim süreci kesintisiz şekilde devam etmekte, kantinler ve yemekhaneler her zamanki gibi açık ve hizmet vermeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Oruç tutmayan öğrenciler fişleniyor mu? Skandal iddialara cevap geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 15:08

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan "Millî Eğitim Bakanlığı tarafından oruç tutan öğrenciye takdir, tutmayana fişleme" iddiasıyla servis edilen haberler yalanlandı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İNANÇ HAKLARINA SAYGI GÖSTERİLİYOR"

Bazı basın yayın organlarında, "Millî Eğitim Bakanlığı tarafından oruç tutan öğrenciye takdir, tutmayana fişleme" iddiasıyla servis edilen haberler manipülasyon içermektedir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda eğitim öğretim süreci, çoğulculuk anlayışıyla, tüm öğrencilerin yaşam ve inanç haklarına saygı çerçevesinde yürütülmektedir.
Bu doğrultuda, Ramazan ayına yönelik etkinlikler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile Değerler Eğitimi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da gönüllülük esasına dayalı olarak düzenlenmektedir. Söz konusu etkinlikler, öğrencilerin kültürel ve manevi değerlerini tanımasını amaçlamakta olup, eğitim öğretim süreçlerinde katılıma yönelik herhangi bir kısıtlama veya zorunluluk getirilmemektedir.

"MANİPÜLATİF İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Okullarda tüm öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek eğitim süreci kesintisiz şekilde devam etmekte, kantinler ve yemekhaneler her zamanki gibi açık ve hizmet vermeye devam etmektedir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülatif iddialara itibar etmeyiniz."

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