Oscarlık senaryo yazdı! Polis ve sağlık ekiplerini saatlerce uğraştırdı: 'Soyuldum' yalanının nedeni ortaya çıktı

27 Haziran 2024 14:44 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 14:54

Son dakika! Faiz kararı sonrası belli oldu! Merkez Bankası rezervleri bir rekor daha kırdı

Son dakika! Faiz kararı sonrası belli oldu! Merkez Bankası rezervleri bir rekor daha kırdı

Şelale Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Ayşe Demirtaş isimli kadın, kapıya gelen kargocuya kapıyı açtıktan sonra dehşeti yaşamıştı. Darbedildikten sonra altınlarının hırsız tarafından çalındığını iddia etti.

BORÇLARI YÜZÜNDEN BÖYLE BİR YOLA BAŞVURMUŞ

enç kadın, evde 1.5 yaşındaki kızıyla birlikteyken kapının çaldığını, kendisini kargocu olarak tanıtan kişinin kapıyı açar açmaz darp etmeye başladığını, başını duvara çarptığını, çocuğunu kaçırmakla tehdit etmesi üzerine altınların yerini söylemek zorunda kaldığını dile getirdi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kameraları incelenirken kadının tarifine uyan kimsenin sokağa ve ikamete girmediği belirlendi.

Genç kadının hastanedeki tedavisinin ardından götürüldüğü emniyet müdürlüğünde olayın ciddiyetinin farkına vararak evde söylediklerinin doğru olmadığını, eşinin bilgisi dışında kredi kartı harcaması yaptığını, bunu korktuğu için eşine söyleyemediğini, bu durumu kapatmak için böyle bir yola başvurduğunu söylediği bildirildi. Genç kadın hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.