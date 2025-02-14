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 | Özge Sönmez

Deprem uzmanı Osman Bektaş'tan ezber bozan açıklama! "İstanbul'da büyük deprem çok zor"

Ege Denizi'nde deprem fırtınası aralıksız devam ederken deprem uzmanı Osman Bektaş, beklenen büyük İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulundu. Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İstanbul'da büyük deprem çok zor" dedi.

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Deprem uzmanı Osman Bektaş'tan ezber bozan açıklama! "İstanbul'da büyük deprem çok zor"
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 08:41
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 08:48

Ege Denizi'nde haftalar önce başlayan deprem fırtınası aralıksız devam ediyor. Depremlerin sayısı 2 bini geçerken Prof. Dr. Osman Bektaş dikkatleri İstanbul'a çekti. Beklenen büyük İstanbul depremi hakkında konuşan Bektaş'ın ifadeleri dikkat çekti. Fay sürüklenmesine dikkat çeken Bektaş, "İstanbul'da büyük deprem çok zor" dedi.

"MARMARA'DA FAY SÜRÜKLENMESİ YAŞANDI"

Sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul depremi açıklamasıyla dikkat çeken Bektaş, İstanbul'da büyük deprem çok zor. İstanbul'un doğusunda, Adalar Fay segmentinde gelişen 1509 ve 1766 depremlerinin tahmini büyüklüğü M 6,8-7,2'dir (Ambraseys,2000). 1963 Adalar depremi M 6,3 olduğuna göre bu segmentin deprem tehlikesi oldukça azalmıştır.
İstanbul'un batısında son 500 yılda büyük deprem yaşanmamış olması güncel fay sürüklenmesi (creep) ile desteklenmiştir.
Marmara'da 500 yıllık tarihsel periyodun en aktif dönemi batıdan doğuya göç eden ve 6 adet M>7 depremini üreten 20. yüzyıldır.
Büyük depremler arası sakinlik dönemleri ise 89-163 yıldır." ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Deprem nedir?
Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
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