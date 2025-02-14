Ege Denizi'nde haftalar önce başlayan deprem fırtınası aralıksız devam ediyor. Depremlerin sayısı 2 bini geçerken Prof. Dr. Osman Bektaş dikkatleri İstanbul'a çekti. Beklenen büyük İstanbul depremi hakkında konuşan Bektaş'ın ifadeleri dikkat çekti. Fay sürüklenmesine dikkat çeken Bektaş, "İstanbul'da büyük deprem çok zor" dedi.

"MARMARA'DA FAY SÜRÜKLENMESİ YAŞANDI"

Sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul depremi açıklamasıyla dikkat çeken Bektaş, İstanbul'da büyük deprem çok zor. İstanbul'un doğusunda, Adalar Fay segmentinde gelişen 1509 ve 1766 depremlerinin tahmini büyüklüğü M 6,8-7,2'dir (Ambraseys,2000). 1963 Adalar depremi M 6,3 olduğuna göre bu segmentin deprem tehlikesi oldukça azalmıştır.

İstanbul'un batısında son 500 yılda büyük deprem yaşanmamış olması güncel fay sürüklenmesi (creep) ile desteklenmiştir.

Marmara'da 500 yıllık tarihsel periyodun en aktif dönemi batıdan doğuya göç eden ve 6 adet M>7 depremini üreten 20. yüzyıldır.

Büyük depremler arası sakinlik dönemleri ise 89-163 yıldır." ifadelerini kullandı.