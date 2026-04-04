Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Osmaniye ve Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Osmaniye ve Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 07:01
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 07:08

Terör örgütü DEAŞ’ın eylemlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.
Operasyon, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütüldü.
Geçmiş dönemlerde Suriye’de örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen şahıslara yönelik 1-2 Nisan tarihlerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Baskınlar, Osmaniye il merkezi ile Adana’nın Ceyhan ilçesinde yapıldı.
Gözaltına alınan Suriye uyruklu M.H., M.H., B.H. ve M.S. isimli şüpheliler tutuklandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
EŞ ZAMANLI BASKIN

Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçmiş dönemlerde Suriye’de örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen şahıslara yönelik 1-2 Nisan tarihlerinde Osmaniye il merkezi ile Adana’nın Ceyhan ilçesinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda Suriye uyruklu M.H., M.H., B.H. ve M.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ üyesi 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

