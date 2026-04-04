Osmaniye ve Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ’ın eylemlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçmiş dönemlerde Suriye’de örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen şahıslara yönelik 1-2 Nisan tarihlerinde Osmaniye il merkezi ile Adana’nın Ceyhan ilçesinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyonlarda Suriye uyruklu M.H., M.H., B.H. ve M.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ üyesi 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.