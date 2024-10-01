Osmaniye ve Aydın’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı!

01 Ekim 2024 19:54 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 20:00

Osmaniye’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye​'nin Kadirli​ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza​ Kadirli - Andırın​ karayolu üzeri Yenigün köyü civarı Eğriçam mevkiinde meydana geldi.

Kadirli Andırın karayolunda seyir halinde olan otomobil ile karşı yönden gelmekte olan otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan Osman Kargıoğlu ve Şahin Ö. isimli kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kazada ağır yaralanan Osman Kargıoğlu yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Şahin Ö'nün ise kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor. Kaza dolayısıyla bir süre kapanan Kadirli-Andırın yolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN’DA KAZA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Kaza, Söke Kuşadası Çevre Yolu'nda, Ankara Evleri Kavşağı'nda meydana geldi. Kazada, Salih Küçük’ün kullandığı 09 SR 788 plakalı araç, Hasan E. yönetimindeki 09 YE 929 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Salih Küçük, aracında sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımlarıyla araçtan çıkarılan Küçük, ağır yaralı olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Küçük'ün hayatını kaybettiği açıklandı. Kazada yaralanan 3 kişinin ise hastanede tedavileri sürüyor.