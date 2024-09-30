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Osmaniye’de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar olayında çok sayıda tutuklama!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Eylül 2024 22:50 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 22:51
Osmaniye’de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar olayında çok sayıda tutuklama!

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla adliyeye sevk edilen 18 kişiden 10 tutuklandı.

Osmaniye’nin Düziçi​ ilçesinde yaşanan olayda, 14 yaşındaki E.B.'ye cinsel istismar​ iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 10’u tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan M.A., A.K., A.A.A., D.B., R.S., İ.K., E.S., A.İ., M.T.K. ve A.K. hakkında karar verildi.

Osmaniye’de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar olayında çok sayıda tutuklama! - 1. Resim

10’U TUTUKLANDI

Cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 18 kişiden M.A., A.K., A.A.A., D.B., R.S., İ.K., E.S., A.İ., M.T.K. ve A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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