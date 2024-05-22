Osmaniye'de dehşet! Cezaevinden çıkıp ablasını ve eniştesini katletti

22 May 2024 13:58 - Güncelleme : 22 May 2024 13:59

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde meydana gelen kazada; bir süre önde cezaevinden çıkan Hacı Ahmet Cengiz, ablası Şadiye Özerli ile eniştesi Yusuf Özerli'nin evine geldi.

Ablası ve eniştesiyle tartışmaya başlayan Cengiz, yanında getirdiği av tüfeğiyle ablası ve eniştesine kurşun yağdırdı. Zanlı daha sonrasında olay yerinden uzaklaştı.

CANSIZ BEDENLERİNİ BABASI BULDU

Sabah oğlunun evine kahvaltıya gelen baba Ahmet Özerli oğlu ve gelinin cansız bedenlerini görünce durumu 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞIP İNTİHAR ETMİŞ

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri Hacı Ahmet Cengiz'i de yaklaşık 1 kilometre ileride ölü olarak buldu. Cengiz’in ablası ve eniştesini öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi.

Şadiye Özerli, Yusuf Özerli'nin ve Hacı Ahmet Cengiz'in cenazeleri otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.