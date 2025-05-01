Osmaniye'de deprem! AFAD ilk verileri duyurdu!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 11.30 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 16.98 km olarak ölçüldü.

https://x.com/DepremDairesi/status/1917861060553367868

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