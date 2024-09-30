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Osmaniye'de düğün bir anda savaş alanına döndü: Yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Eylül 2024 00:42 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 00:43
Osmaniye&#039;de düğün bir anda savaş alanına döndü: Yaralılar var!

Osmaniye'de bir düğünde davetliler birbirine girdi. Yaşanan kavgada 2 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye’de düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Düğün​ salonu önünde yaşanan kavga​ anı kameralara yansıdı. Olay, Düziçi​ ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir düğün salonunun önünde yaşandı.

Osmaniye'de düğün bir anda savaş alanına döndü: Yaralılar var! - 1. Resim

DAVETLİLER BİRBİRİNE GİRDİ!

Düğün esnasında çıkan kavga, davetlilerin de karışmasıyla büyüdü. Olayda yaralanan Y.A.Ç. ve O.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların yakınlarının hastaneye gelmesiyle bölgede yoğunluk yaşanırken, bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Osmaniye'de düğün bir anda savaş alanına döndü: Yaralılar var! - 2. Resim

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Öte yandan, düğün salonu önünde yaşanan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cemre30 Eylül 2024 00:44

Böyle düğünlerde ne iş var yani insanları birbirine düşüren kavga mı bunların amacı

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