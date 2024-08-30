Osmaniye'de kamyonet otomobili ezdi: Ölü ve yaralılar var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ağustos 2024 21:32 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 21:33
Osmaniye Kadirli’de yaşanan korkunç bir trafik kazasıyla sarsıldı. Kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli-Andırın karayolu üzeri Yenigün köyü yakınlarında meydana geldi.
HURDAYA DÖNDÜ
Z.K. idaresindeki kamyonet ile aynı yol üzerinde seyir halinde olan otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve hurdaya dönen otomobilde sıkışan aynı aileden 4 kişi itfaiyenin desteğiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan Yusuf K. ve Fatma Yaren K. hayatını kaybetti, Şahende K. (33) ve Aybars Şahan K.'nin (2) ise kaldırıldıkları hastanede tedavisi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı