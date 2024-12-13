Osmaniye'de koca dehşeti: Karısını boğarak öldürdü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

13 Aralık 2024 03:16 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 03:18

Osmaniye’de karısını boğarak öldüren cani koca emniyete gidip teslim oldu. Gözaltına alınan adamın 2 çocuğu olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.