Osmaniye'de koca dehşeti: Karısını boğarak öldürdü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Aralık 2024 03:16 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 03:18
Osmaniye’de karısını boğarak öldüren cani koca emniyete gidip teslim oldu. Gözaltına alınan adamın 2 çocuğu olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kadına şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Osmaniye'nin Mevlana Mahallesi'nde gece saatlerinde bir vahşet daha yaşandı. İddiaya göre 2 çocuk babası Şahin K. polis merkezine giderek, eşi Hayriye K.'yi boğarak öldürdüğünü söyledi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, eve gelen ekipler Hayriye K.’nin cansız bedenini buldu.
Hayriye K.'nin, cansız bedeni otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı