Osmaniye'de tepki çeken olay! Yaşlı adamı acımasızca dövdü, görüntüler ortaya çıktı

28 Eylül 2024 11:15 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 11:16

Osmaniye'de bir genç 75 yaşındaki yaşlı adamı sokak ortasında acımasızca dövdü. O anlar sosyal medyayı ayağa kaldırırken polis ekipleri harekete geçti. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz tepki toplayan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Birçok ilde yaşanan şiddet​ olaylarının kameralara yansıyan kısmı sosyal medyada viral oluyor. Osmaniye’de bir genç, 75 yaşındaki adamı acımasızca darp​ etti. Osmaniye​ Valisi Erdinç Yılmaz olaya ilişkin açıklama yaptı.

ACIMASIZCA DÖVDÜ

Osmaniye Yunus Emre Mahallesi Mustafa Özden Ortaokulu yanında yaşanan olayda Ömer Ü. adlı gencin 75 yaşındaki Mehmet D.’yi acımasızca dövdüğü ve küfrettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

''HAK ETTİĞİNİ YAŞATACAĞIZ''

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız” paylaşımında bulundu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.