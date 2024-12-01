Osmaniye’de trafikte canını hiçe sayarak araç üstünde dans etti!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

01 Aralık 2024 00:18 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 00:20

Osmaniye’de akan trafikte bir şahıs camdan aracın üzerine çıkıp dans etti. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Şahsın, canını hiçe sayarak dans ettiği görüldü.

Osmaniye’de bir şahsın seyir halindeki otomobilin üzerine çıkıp dans ettiği anlar kameraya yansıdı. Kent merkezinde D-400 karayolunda araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar, seyir halindeki bir aracın üzerinde dans eden vatandaşı fark etti. KAYDA ALDI Başka bir araçta bulunan vatandaş, önlerinde seyreden araç üzerinde dans eden şahsı cep telefonuyla kayıt altına aldı. CANINI HİÇE SAYDI Görüntülerde hareket halindeki otomobilin penceresinden tavanına çıkan gencin canını hiçe sayarak dans ettiği görüldü. İlgili Haberler Mısır Çarşısı'nda yangın: Çok sayıda dükkan kullanılamaz hale geldi! Sakarya'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ölü bulundu!