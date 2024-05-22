Osmaniye'de tüyler ürperten olay: Facia evden ceset üstüne ceset çıktı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 May 2024 10:38 - Güncelleme : 22 May 2024 10:48
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde evde 2, çevresinde ise silahla vurulmuş 1 ceset bulundu. Korkunç olayın yaşandığı eve polis ekipleri sevk edildi.
Sumbas'ın Gaffarlı köyü Şırnak mahallesinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, silahla vurulmuş olan bir şahsın ev çevresinde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler; ev içerisinde 2, çevredeyse 1 şahsın cesediyle karşılaştı. Şahısların kimlik tespitinde; 46 yaşındaki Yusuf Özerli, eşi 41 yaşındaki Şadiye Özerli ve kayınbiraderi Hacı Ahmet Cengiz olduğu belirlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı